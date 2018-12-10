بالاسم .. مقتل قيادي حوثي بارز بنيران مسلحين في ذمار

لقي قيادي في مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعه اليوم الاثنين بنيران مسلحين مجهولين في محافظة ذمار جنوب صنعاء . وقالت مصادر "الخليج 365" إن القيادي في مليشيا الحوثي الانقلابية المدعو عبدالكريم الحبسي الذي عينته مديراً عاماً لمكتب التربية والتعليم بمحافظة ذمار لقي مصرعه ظهر اليوم بنيران مسلحين مجهولين . وأوضحت المصادر إن المسلحين هاجموا الحسبي بوابل من الرصاص الحي وأردوه قتيلاً ولاذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة .

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