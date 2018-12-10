شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب ببناء سكن لأسر المرضى المترددين على القاهرة من مختلف المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضا البلتاجى عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، موجهاً إلى لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مطالبا فيه بتخصيص قطعة أرض فى أحد أحياء القاهرة لبناء سكن لائق لاستقبال أسر المرضى المترددين من مختلف المحافظات ممن لا يملكون القدرة المالية على دخول الفنادق خاصة السيدات.

وأضاف البلتاجى، فى بيان له اليوم، الاثنين، أنه من العار علينا رؤية نساء تلتحف السماء وتختفى خلف بطانية أمام مستشفى أبو الريش أو أى مستشفى آخر، وهى بين ألم مرض الابن وفراق باقى الأبناء وضيق ذات اليد الذى يدفعها للبيات فى الشارع، مؤكدا أنه يمكن فتح باب التبرع لسرعة لتنفيذ الفكرة.