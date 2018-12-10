شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يهنئ النائب سعد الجمال لتوليه منصب نائب رئيس البرلمان العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالتهنئة للواء سعد الجمال لتوليه منصب نائب رئيس البرلمان العربى بالانتخاب، وتمنى له التوفيق، كما توجه بالشكر لأعضاء البرلمان العربى من النواب المصريين الذين ساندوا الجمال فى انتخابات البرلمان العربى.

وأوضح اللواء سعد الجمال، أنه كان هناك بعض المحاولات للوقيعة فى هذه الانتخابات، إلا أن عبد العال رد عليه قائلا "متزعلش إحنا دايما بنتصرف تصرفات الكبار".

وتوجه الجمال بالشكر لمجلس النواب وأعضاءه، قائلا "الأعضاء وقفوا خلفى كأسود، ودخلنا إعادة مع خالد بن زايد ووُفقنا فى تمثيل مصر فى مكتب البرلمان العربى".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المحال العامة.