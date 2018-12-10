7 قرارات و30 اتفاقية.. تعرف على حصاد منتدى أفريقيا للاستثمار

كتب- مصطفى عيد

أنهى منتدى أفريقيا للاستثمار، الذي أقيم على مدار 3 أيام في شرم الشيخ أعماله، أمس، بالإعلان عن 7 قرارات مهمة وتوقيع 30 اتفاقية في مجالات الاستثمار وريادة الاعمال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية الأساسية واتفاقيات التعاون بقيمة إجمالية 3.5 مليار دولار.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنهاية المنتدى إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، وذلك لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا، والمشاركة في تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة في القارة.

كما سيمكن الصندوق الدول في...