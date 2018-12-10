لقاء سيدة الجبل: من واجب الدولة ردع حزب الله عن تعريض لبنان لمغامرات غير محسوبة

تابع "لقاء ​سيدة الجبل​" مسألة اكتشاف أنفاق تتجاوز ​الخط الأزرق​ والتي استدعت شكوى ​اسرائيل​ية ضد ​لبنان​، مستغرباً "تقاعس ​الدولة اللبنانية​ بكل تراتبيتها الدستورية عن معرفة حقيقة هذا الأمر الخطير، الذي أكدت وجوده ​الأمم المتحدة​، بما له من تداعيات سلبية على استقرار لبنان وأمنه لا سيما على ​الجنوب​ وأهله الأعزاء".

وفي هذا السياق، سأل اللقاء "ما هي التدابير التي اتخذتها الدولة اللبنانية من أجل منع خرق الخط الأزرق وانتهاك ​القرار 1701​ ما عدا الشكوى لدى ​مجلس الأمن​ ضد اسرائيل؟، هل يتجرأ ​رئيس الجمهورية​ و​الحكومة​ مجتمعة وكل الأجهزة الرسمية التابعة للدولة مساءلة "​حزب الله​" عن ما جرى وكيف؟ وإذا كان من واجب الدولة اللبنانية ملاحقة اسرائيل التي تنتهك سيادة لبنان جوا وبحرا وبرا، فمن واجبها أيضا ردع "حزب الله" عن تعريض لبنان لمغامرات غير محسوبة قد تدخله في حروب يدفع ثمنها كل لبنان قتلا ودمارا وتنتهي عادة بعبارة "لو كنت أعلم"!.

ولفت الى أنه "إذا استمرت الدولة اللبنانية في التراخي أمام "حزب الله" الذي يعمل وفق اجندة اقليمية ضاربا عرض الحائط بالمصلحة اللبنانية، فمن الأفضل ساعتئذ المطالبة بإلغاء القرار 1701 كي لا نتحمل مسؤولية عدم تطبيقه أمام العالم و​المجتمع الدولي​".