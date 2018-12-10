فنيانوس التقى وفد البنك الدولي ووفد كوريا الجنوبية والنائب هاشم

عقد وزير الاشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ ظهر اليوم اجتماعا في مكتبه، مع وفد من ​البنك الدولي​ برئاسة مديرة الاستراتجيات ومشاريع ​البنى التحتية​ mamta murthi ومدير مشاريع النقل والمواصلات في لبنان زياد نكت وفريق العمل المعاون لهم في لبنان، في حضور رئيس مجلس ادارة المدير العام للنقل المشترك زياد نصر، مدير مكتب وزير الاشغال شكيب خوري. وابلغ فنيانوس الوفد ان لجنة شؤون العلاقات الخارجية وافقت على مشروع ​النقل العام​ ل​مدينة بيروت​ الكبرى ونظام النقل السريع على المحور الشمالي، املاً ان يتم إقرار المشروع غداً خلال انعقاد ​لجنة الاشغال العامة​ والنقل.

بدوره البنك الدولي أبدى استعداده للمساعدة والدعم الكامل لإستكمال هذا المشروع الحيوي على المحورين الجنوبي والشرقي لمدينة بيروت.

واطلع الوزير فنيانوس من وفد كوريا الجنوبية برئاسة المدير التنفيذي لشركة مطار انشيون الدولي الدكتور يانغ شانغ في حضور مدير مكتبه شكيب خوري، على انجازات ادارة المطار الذي يعتبر السادس عالمياً والأول على صعيد اسيا من حيث الأداء والتمييز في الادارة، كما ان الشركة تدير مطاري الكويت واسطنبول الجديدين. فنيانوس اطلع الوفد ايضاً على خطة ​الحكومة​ لتوسعة ​مطار بيروت الدولي​. وتسلم منهم دعوة لزيارة كوريا الجنوبية للإطلاع ميدانياً على واقع المطار وإدارته وانجازاته.

وتناول فنيانوس مع عضو كتلة التنمية والتحرير "عضو اللقاء التشاوري النائب قاسم هاشم، الشؤون الانمائية المتعلقة بمنطقة مرجعيون، اضافة الى الاوضاع الراهنة والواقع السياسي العام في المنطقة والوضع الحكومي.