بسام حمود: الاستقرار السياسي احد اهم عوامل الاستقرار الاقتصادي ونموه

عرض رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في لبنان بسام حمود مع رئيس غرفة الصناعة والتجارة في الجنوب محمد صالح الاوضاع الاقتصادية في ظل حالة الركود التي يعيشها لبنان، وسبل تفعيل الحركة التجارية ودور المؤسسات الاقتصادية في ابتكار حلول ولو مرحلية في ظل غياب الدولة بعدما لامست الاوضاع المعيشية الخط الاحمر في ظل ارتفاع حالات البطالة وخاصة بين الشباب.
واكد المجتمعون على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة لانها المعني الاول بوضع سياسات اقتصادية تساعد على تفعيل الحركة التجارية وجلب الاستثمارات، كما ان الاستقرار السياسي احد اهم عوامل الاستقرار الاقتصادي ونموه.
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