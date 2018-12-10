بسام حمود: الاستقرار السياسي احد اهم عوامل الاستقرار الاقتصادي ونموه

عرض رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في لبنان ​بسام حمود​ مع رئيس غرفة ​الصناعة​ والتجارة في ​الجنوب​ ​محمد صالح​ الاوضاع الاقتصادية في ظل حالة الركود التي يعيشها لبنان، وسبل تفعيل ​الحركة التجارية​ ودور المؤسسات الاقتصادية في ابتكار حلول ولو مرحلية في ظل غياب الدولة بعدما لامست الاوضاع المعيشية الخط الاحمر في ظل ارتفاع ​حالات​ ​البطالة​ وخاصة بين ​الشباب​.

واكد المجتمعون على ضرورة الإسراع ب​تشكيل الحكومة​ لانها المعني الاول بوضع سياسات اقتصادية تساعد على تفعيل الحركة التجارية وجلب الاستثمارات، كما ان الاستقرار السياسي احد اهم عوامل الاستقرار الاقتصادي ونموه.