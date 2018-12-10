وهاب: العملية الأمنية التي نفذتها المعلومات مهمة لكن الاهم ابعاد الامن عن السياسة 

إعتبر رئيس ​حزب التوحيد العربي​ ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "العملية ​الأمن​ية التي نفذتها ​شعبة المعلومات​ وأعلن عنها وزير الداخلية مهمة وتثبت فعالية هذا الجهاز لكن الأهم إبعاد الأمن عن ال​سياسة​".

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