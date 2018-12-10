رئيس جمهورية النمسا وصل الى بيروت في زيارة رسمية

وصل رئيس جمهورية ​النمسا​ ALEXANDER VAN DER BELLEN وقرينته السيدة DORIS SCHMIDAUER، الى ​مطار بيروت​ في زيارة رسمية الى ​لبنان​ تستمر حتى نهار الخميس المقبل في 13 كانون الاول الحالي، يلتقي خلالها ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​.

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