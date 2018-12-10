موسى: قانون المفقودين هو من أهم القوانين التي أنجزها مجلس النواب

عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة عرضت فيها قانون المفقودين و​المخفيين قسرا​. واكد رئيس اللجنة النائب ​ميشال موسى​ أن "هذا القانون هو من اهم القوانين التي انجزها ​مجلس النواب​ وهذا القانون يتطلع الى المستقبل ونسجل للمجلس هذه الخطوة الكبيرة التي عمل الجميع عليها ودرونا لن يقتصر على اقرار هذا القانون بل سنتابع عملنا الرقابي وسنفتح قريبا باب الترشيحات للدخول في الهيئة التي نص عليها القانون بالشق المتعلق ب​المجتمع المدني​".

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