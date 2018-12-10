نقابة مستخدمي الميدل ايست تدعو وزارة مكافحة الفساد عدم ادخال الشركة في آتون الصراعات

اصدرت نقابة مستخدمي وعمال ​شركة طيران الشرق الاوسط​ والشركات التابعة بيانا أشارت فيه الى ان "بعض ​وسائل الاعلام​ تناقلت بيانا صادرا عن وزارة الدولة لشؤون ​مكافحة الفساد​ دعت فيه شركة طيران الشرق الاوسط لتقديم عقود شراء طائرات ومحركات نفاثة، وبناء عليه طلب من ادارة الشركة تقديم العقود المنوي توقيعها بغية دراستها والاطلاع عليها. فاعتبرت النقابة ان "لنا ملء الثقة بعمل ادارة الشركة خلال سنوات طويلة تم خلالها اعادة تحديث الاسطول الذي تملكه، وقد آن الاوان لاعادة تحديثه بما يتلاءم مع التطور الحاصل في عالم الطيران كما الشركات العالمية لتواكب الحداثة المطلوبة وحتى تستطيع دخول سوق المنافسة التي أنهكتنا خلال السنوات الماضية منذ قرار الاجواء المفتوحة. وكان من الواجب على الوزارة المعنية الدخول في مكافحة الفساد المستشري في وطننا الذي أوصلنا الى حالة من ​الفقر​ والعوز والغلاء المتفلت دون حسيب او رقيب.

ولفتت البيان الى "ان شركة طيران الشرق الاوسط ومنذ نشأتها ولغاية اليوم تتطلع الى السلامة ثم السلامة عند بدء المفاوضات مع الشركات المصنعة بغية المحافظة على سمعتها في عالم الطيران، خصوصا وانه ليس هناك سوى شركتين لتصنيع الطائرات على مستوى العالم، بما يضطر الشركة للتطلع نحو الافضل والمواصفات المطلوبة تقنيا وفنيا، وهذه الامور لا يملكها سوى من عمل في هذا المضمار ولمدة تزيد عن الـ 75 عاما. " وشدّدت على "ان اذا كان المقصود ب​السياسة​ إسقاط اخر مرفق حيوي يحتضن آلاف العائلات ما زالوا يأملون بالعودة الى حياة كريمة في بلاد الارز، فنحن كنقابة لموظفي هذه الشركة سنقف الى جانب موظفيها وعمالها وادارتها ونعد بأننا سنقف الى جانب الحق.

ودعت الوزارة المعنية "الى مراجعة مجلس ادارة الشركة للاطلاع على ما يجب الاطلاع عليه قبل ادخال شركة خاصة تخضع ل​قانون التجارة​ في آتون الصراعات التي لم تستطع حتى الان من كشف فاسد واحد وما اكثرهم، ولا بد من الاشارة الى اننا سنكون من اول الداعمين في مكافحة الفساد لاستئصال هذه الافة التي اوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم".