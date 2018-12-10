10 جرحى اثر تصادم بين حافلة لنقل الركاب و3 مركبات على أوتوستراد القلمون

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"وقوع 10 جرحى نتيجة تصادم بين ​حافلة​ لنقل الركاب و3 مركبات على أوتوستراد ​القلمون​ باتجاه ​طرابلس​ مقابل شركة "الكيا"، وحركة المرور كثيفة في المحلة".

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