البطريرك العبسي غادر الى بولندا في زيارة رعوية

غادر بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك ​يوسف العبسي​ الى ​بولندا​ يرافقه المطران نيقولا أنتيبا النائب البطريركي العام في دمشق، الأب رامي واكيم رئيس ​الديوان​ البطريركيّ، الأب أغابيوس حداد أمين السر، في زيارة رسمية ورعوية يلتقي خلالها ​رئيس الجمهورية​ البولندية ورسميين ورئيس مجلس أساقفة بولندا والكرادلة.

تهدف الزيارة إلى توطيد أواصر التعاون بين الكنيسة الملكية والدولة البولونية من جهة والكنيسة البولونية من جهة ثانية .