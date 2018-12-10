البطريرك العبسي غادر الى بولندا في زيارة رعوية

غادر بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي الى بولندا يرافقه المطران نيقولا أنتيبا النائب البطريركي العام في دمشق، الأب رامي واكيم رئيس الديوان البطريركيّ، الأب أغابيوس حداد أمين السر، في زيارة رسمية ورعوية يلتقي خلالها رئيس الجمهورية البولندية ورسميين ورئيس مجلس أساقفة بولندا والكرادلة.
تهدف الزيارة إلى توطيد أواصر التعاون بين الكنيسة الملكية والدولة البولونية من جهة والكنيسة البولونية من جهة ثانية .
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