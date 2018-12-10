اللقاء النيابي التشاوري استقبل وفد حركة حماس البرلماني

استقبل اللقاء النيابي التشاوري بحضور النائبين عبد الرحيم مراد وجهاد الصمد رئيس "كتلة التغيير والاصلاح" في المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو المكتب السياسي في حركة حماس محمود الزهار على راس وفد .
وأكد مراد "اننا تشرفنا بزيارة الاخوة من فلسطين وسمعنا منهم ما يجري في غزة ونأسف للأوضاع الفلسطينية وسمعنا ونسمع عن بطولات الشعب الفلسطيني وهذا وسام على صدر كل عربي شريف، ونحن نؤمن بأن ما اخذ بالقوة لن يسترد بغير القوة على امل ان نزور الأقصى المحرر قريبا".
وبدوره أشار الزهار الى "أننا تشرفنا بزيارة الاخوة في اللقاء النيابي التشاوري والتفاهم واضح معهم ومع كل من التقيناهم خلال زيارتنا للبنان التي كانت من أنجح الزيارات وهناك إجماع على القضية الفلسطينية ولا بد أن نشكر من يستحق الشكر وخاصة اخوتنا في لبنان".
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