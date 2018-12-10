عرض فيلم الرسوم المتحركة ديليلي في باريس بدعوة من كلودين عون روكز

بدعوة من رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة​ اللبنانية السيدة كلودين عون روكز، وسفير فرنسا في لبنان ​برونو فوشيه​، عرض فيلم الرسوم المتحركة الجديد Dilili à Paris (ديليلي في ​باريس​) للمخرج ميشال ​أوسلو​ للمرة الأولى في سينما "سيتي" في ​أسواق بيروت​ مساء التاسع من كانون الأول، وذلك بمناسبة اختتام الحملة العالمية "16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

استهل الحفل بكلمة للسيدة كلودين عون روكز، قالت فيها ان" عشية انتهاء ال 16 يوما المكرسة عالميا لمناهضة العنف ضد المرأة، يسرني أن أدعوكم اليوم إلى استعادة زمن الطفولة، إلى مشاهدة فيلم ينقلنا إلى عالم، نعرف فيه مباشرة من هو البطل ومن هو الشرير، وينتصر فيه في النهاية الخير على الشر". ودعت الى "استعادة زمن الأحلام، زمن الحماس لمناصرة القضايا الإنسانية. يدفعنا المخرج الصديق Michel Ocelot في Paris à Dilili وهو فيلم رسوم متحركة، إلى استعادة الأمل، بأن النوايا الحسنة والإرادات الصلبة، لا بد لها في النهاية من أن تنجح، ومن أن تضع حدا للتسلط على قدرة النساء على التحرك، والوقوف بعزة وكرامة وفخر وفرح في الحياة."وختمت بالدعوة إلى مشاهدة عملٍ فني رائع بجمالية رسومه وألوان وموسيقاه، التي تحمل توقيعا لبنانيا، للمؤلف الموسيقي غبريال يارد، ولنختم سويا هذه السنة، الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء، بالأمل والفرح."

ثم ألقى السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه كلمة قال فيها ان"أصبحت ديليلي، بطلت ميشال أوسلو، سفيرة ​اليونيسيف​ التي اتخذت هذا القرار لأن وضع الفتيات في العالم أصبح مقلقا جدا. ويجب أن نبذل قصارى جهودنا لتتغير العقليات. إن الفتيات والنساء يشكلن نصف البشرية. ولا بد لنا من التصدي للزواج المبكر والدفاع عن حق الفتيات بالتعلم." ودعا الى "العمل مع اليونيسيف ومع ​الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية​ ومع النوايا الحسنة لمنح الفتيات القدرة على صنع المستقبل".

يذكر أن فيلم Dilili à Paris سيعرض بدءا من العاشر من كانون الثاني في الصالات اللبنانية.