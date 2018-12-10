فلسطين تطالب العالم بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة ضد "الجرائم الإسرائيلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (دب أ):

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين،المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بتصدير بيانات رفض وإدانة مهما كانت حدة لهجتها، تعبيراً عن مواقفه من جرائم "دولة الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإرهابية".

وأوضحت الخارجية الفلسطينية- في بيان صحفي اليوم، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ أن" مجموعات كبيرة من المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال، نفذت عشرات الاقتحامات على امتداد الضفة من شمالها إلى جنوبها، شملت في الآونة الاخيرة المسجد الأقصى المبارك، وقبر يوسف، وحلحول والسموع والمسجد الابراهيمي وشارع الشهداء في الخليل وغيرها، إضافة إلى اعتداءاتهم على المواطنين ومركباتهم في شوارع الضفة".

وقالت الوزارة"إن هذه الاقتحامات المتكررة تستدعي الانتباه من قبل المنظمات الحقوقية الدولية، والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، خاصة وأن هذه الاقتحامات تعكس قرارات حكومية إسرائيلية مُبيتة، لوضع اليد على مزيد من الأرض الفلسطينية، أو لتغيير معالم أو تقسيم أو سيطرة على عديد المواقع التاريخية والدينية والأثرية الفلسطينية".

وأضافت "أن تِكرار اقتحامات قبر يوسف بطريقة متوالية، وبأعداد كبيرة هذه المرة وبحماية مُكثفة من جيش الاحتلال، تتطلب أخذ الحيطة والحذر لشكل وطبيعة المخططات الاستيطانية التي تستهدف مدينة نابلس ومحيطها، أما اقتحامات مدينتي حلحول والسموع، فهي إشارة الى أن الحركة الاستيطانية العنصرية أخذت توسع من مفهوم وموقع مدينة الخليل الديني بالنسبة لليهود، كي تشمل مواقع قريبة أخرى بما فيها مدينة حلحول، وهذا خطر مُباشر يستدعي التصدي له بقوة".

وأشارت إلى "أن المشروع الاستيطاني الاستعماري، ينفذ ضمن مُخطط مدروس وممنهج تتجند فيه جميع إمكانيات دولة الاحتلال ومؤسساتها، وصولاً الى المخطط متوسط المدى، الذي يفترض وصول عدد المستوطنين إلى المليون مستوطن، وفرض وقائع جديدة غير قابلة للإزالة أو التعديل أو التغيير، لتصبح في نظر الإدارة الأمريكية حقائق تُطالب بضرورة الاعتراف والقبول بها كأمر واقع".

واكدت الخارجية أنها تواصل القيام بدورها على المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية، لفضح هذه المخططات الاستعمارية التوسعية، مطالبة المجتمع الدولي اتخاذ مواقف وإجراءات حيالها.