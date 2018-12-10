بالصور.. حواجز حديدية وبوابة إلكترونية افتتاح قصر ثقافة دسوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد محيط شارع الاستاد بمدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، تأمينًا شاملًا من قبل قوات الأمن، وذلك تزامنا مع زيارة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة لافتتاح قصر ثقافة دسوق، بمشاركة محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه.

تضمنت خطة تأمين زيارة وزيرة الثقافة وضع حواجز حديدية بمحيط قصر ثقافة دسوق، وبوابة إلكترونية أمام مبنى قصر الثقافة وسيارتين من وحدة الأطفاء والمفرقعات، مع انتشار كامل لأفراد الشرطة بمحيط مبنى قصر ثقافة دسوق.

ترأس قوات التأمين اللواء ناصر رشاد، حكمدار مديرية أمن كفر الشيخ، واللواء عبدالحميد بركات، مساعد مدير أمن كفر الشيخ لفرقة دسوق، والعميد عبدالفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن كفرالشيخ، والعقيد أيمن بكري، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والعميد هشام مطر، مأمور قسم شرطة دسوق، والمقدم هشام السمادوني، رئيس مباحث القسم.

ومن المقرر أن تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أعمال الترميمات والتجديدات بقصر ثقافة دسوق، رفقة محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، وهشام يوسف، وكيل وزارة الثقافة بالمحافظة، وعددا من القيادات التنفيذية والشعبية بمدينة دسوق ومحافظة كفر الشيخ.