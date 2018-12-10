بالصور.. "قالوا إيه" في مسيرة طلابية قبل افتتاح قصر ثقافة دسوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

نظم طلاب وطالبات تابعين لمديرية الشباب والرياضة في كفر الشيخ، اليوم الأحد، مسيرة انطلقت من مركز شباب دسوق، المجاور بقصر الثقافة المقرر افتتاحه، من قبل وزيرة الثقافة، وانتهت بوقفة أمام قصر ثقافة دسوق.

حمل الطلاب والطالبات في المسيرة، أعلام مصر، وأطلقوا الهتافات المؤيدة للجيش والشرطة، مثل "الجيش والشرطة والشعب إيد واحدة"، كما رددوا نشيد الصاعقة "قالوا إيه"، وسط تفاعل كبير من الحاضرين لافتتاح قصر ثقافة دسوق.

ومن المقرر أن تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أعمال الترميمات والتجديدات بقصر ثقافة دسوق، مع محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، وهشام يوسف، وكيل وزارة الثقافة بالمحافظة، وعددا من القيادات التنفيذية والشعبية بمدينة دسوق ومحافظة كفر الشيخ.