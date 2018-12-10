انت الان تتابع المدير التنفيذي للأهلى يتهم مدحت شلبي بالسب والقذف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سماح عوض الله ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٢٠ م

حددت نيابة القاهرة الجديدة، جلسة 19 مارس المقبل، لنظر محكمة جنح التجمع الخامس، الدعوى المقامة من العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلى، ضد مدحت شلبي المذيع بقناة بيراميدز، لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة مضللة من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية، والتلفظ بعبارات تمثل جرائم السب والقذف في برنامجه "مساء بيراميدز". نسب مقيم الدعوى إلى "شلبي" اتهامات السب والقذف، وطالب بتوقيع عقوبات المادة 84 من قانون الرياضة، والتى تنص على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه.

وتكون العقوبة لكل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو بالإشارة بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين بها. وكان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قد تقدم ببلاغ اتهم فيه "شلبي"