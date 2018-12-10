انت الان تتابع أهم المشاريع التي أدت إلى زيادة أسعار العين السخنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - زاد حجم الاستثمارات في العين السخنة في الفترة الأخيرة، وتم الاهتمام بها بشكل أكبر من الحكومة المصرية والمستثمرين، وذلك لأنها من أكثر الوجهات السياحية الجاذبة للأفراد.

تتميز العين السخنة بمجموعة كبيرة من الفنادق المميزة، التي تحتوي على خدمات كثيرة يمكنك الاستمتاع بها بأسعار معقولة، كما تعتبر من أكثر الوجهات السياحية الجاذبة للأفراد في كل فصول السنة، وذلك لأن موقعها استراتيجي، وشواطئها ساحرة، كما يمكن الوصول إليها بسهولة من أي منطقة في مصر. وفي الأونة الأخيرة، زاد حجم الاستثمارات في منطقة العين السخنة بشكل كبير، وتم الاهتمام بها بشكل أكبر من الحكومة المصرية والمستثمرين، وبناء على ذلك نقدم أهم المشاريع في السخنة التي أدت الى زيادة أسعارها في 2018 مما يزيد الإقبال يوم بعد يوم.

العاصمة الادارية الجديدة وتعتبر العاصمة الجديدة من أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار العين السخنة؛ لأنها تُعد من المشاريع الواعدة وتمثل مستقبل مصر القادم نظرا لأنها مبنية على أسس تكنولوجية حديثة وتضم خدمات استثنائية، هذا بالإضافة إلى أنها تبعد عن العين السخنة بمسافة 30 دقيقة فقط. مدينة الجلالة الجديدة هذه

العاصمة الادارية الجديدة وتعتبر العاصمة الجديدة من أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار العين السخنة؛ لأنها تُعد من المشاريع الواعدة وتمثل مستقبل مصر القادم نظرا لأنها مبنية على أسس تكنولوجية حديثة وتضم خدمات استثنائية، هذا بالإضافة إلى أنها تبعد عن العين السخنة بمسافة 30 دقيقة فقط. مدينة الجلالة الجديدة

هذه المدينة من أهم الأسباب التي ساهمت في ارتفاع أسعار السخنة، بسبب انضمام مصنع للأسمدة الفوسفاتية، ومحطة كهرباء، ومصنع للرخام، ومحطات لتحلية مياه الشرب، هذا بالإضافة إلى بناء عمارات سكنية مميزة ومساكن أخرى لمحدودي الدخل، وكل هذا لن يجعل من السخنة وجهة سياحية رائعة فقط، بل مكان سكني كبير أيضا. اقرأ ايضا: بالأرقام.. هذه أرخص فنادق العين السخنة الخدمات

في العين السخنة ستجد كافة الخدمات المميزة من مدارس، ومستشفيات، ومراكز تجارية، وكافيهات، ومطاعم. مشروع العين السخنة للطاقة الكهربائية

هذا المشروع من أضخم مشروعات وزارة الكهرباء في مصر والعالم، ويقع على بعد 350 كيلو من طريق القطامية العين السخنة، ويهدف إلى الاستثمار في قدرات جديدة لتوليد الكهرباء من الرياح التي تُعد الأحدث والأكبر على مستوى العالم. مشروع كاربون

إنه أكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط كله، ويتم تطويره على مساحة 5 مليون متر مربع باستثمارات أجنبية متنوعة، ويهدف إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر، وزيادة فرص العمل، والدخل القومي، وتطوير النهضة الصناعية. اقرأ عن: أكثر الأماكن رومانسية في العين السخنة جامعة الملك عبدالله

من أكبر الجامعات في الشرق الأوسط وسيتم تطويرها في منطقة العين السخنة على مساحة 100 فدان، ومن المقرر أن تضم عدد من الكليات ذات التخصصات الجديدة وغير متوفرة في الجامعات الخاصة أو الحكومية مثل: كلية للطاقة المتجددة وغير المتجددة، وكلية الزراعات الحديثة، هذا بالإضافة إلى كلية التعدين. ميناء السخنة

من أهم الموانئ المصرية التابعة لموانئ دبي العالمية، كما يسهل حركة نقل وتوزيع البضائع من مكان لآخر، وسيتم تشغيل العديد من المشروعات، مثل الوقود النباتي، ومصفاة لتكرير السكر، ومصنع لانتاج الأمونيا. المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس

تحتل المنطقة الاقتصادية موقع استراتيجي على الطرق الرئيسية للتجارة الدولية وبالقرب من الميناء الجديد مما جعل منطقة السخنة بوابة مصر من وإلى دول آسيا والشرق الأوسط. اقرأ أيضا: بتحب السخنة؟ هذا الموقع يقدم أفضل المطاعم والخدمات منطقة قناة السويس

إنها من أكثر المناطق التي ساهمت في زيادة أسعار السخنة بشكل كبير باعتبارها ضمن أهم الممرات الملاحية في العالم وحجم التجارة العالمية الذي يمر من خلالها. مشروع منطقة السخنة العالمية

يُعد مشروع منطقة السخنة العالمية من أهم المشاريع الاستثمارية التي سيتم تطويرها بالشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية على مساحة 30 كيلومتر مربع بهدف: 1- تعزيز الاستثمار وزيادة فرص العمل في العين السخنة. 2- الاسراع في تطوير وتنمية منطقة سكنية وصناعية ولوجستية متكاملة في العين السخنة. وأخيرا، إذا كنت تريد أن تعرف أكثر عن أخبار العين السخنة، وأفضل المنتجعات والفنادق فيها، بالإضافة إلى الأسعار، يمكنك الدخول على www.sokhna.org ، وستجد كل المعلومات التي تحتاجها عن السخنة بشكل عام أو أي منتجع بشكل خاص من حيث الموقع، والخدمات، وأفضل المطاعم، والمساحات، والأسعار.

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