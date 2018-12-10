انت الان تتابع صحيفة: انتهاء خط الغاز بين الأردن وإسرائيل «قريبا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٠ م

خط غاز - أرشيفية

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، يوم الاثنين، أنه سيتم في غضون أسابيع قليلة الانتهاء من بناء خط أنابيب الغاز الطبيعي بين إسرائيل والأردن، ووفقا للصحيفة، فإن الخط سيدخل الأراضي الأردنية وسيتم تشغيل الخط والخزان نهاية عام 2019، مشيرة إلى أن طول الخط يبلغ حوالي 23 كم، وقطره 36 سم، كما أفادت بأن الأردن سيحصل على 3.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، وصرح وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، بأن عملية مد الخط للأردن أصبحت في مراحل متقدمة، وسيتيح ذلك تصدير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي إلى الأردن العام المقبل.

وأضاف شتاينتس: "هذه وصلة مهمة بين البنية التحتية للطاقة في إسرائيل وفي العالم العربي"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "روسيا اليوم".يذكر أنه في عام 2011، تحدثت وزيرة خارجية الولايات المتحدة - آنذاك - هيلاري كلينتون، إلى ملك الأردن، عبد الله، عن استيراد الأردن للغاز الإسرائيلي، وفي 3 سبتمبر 2014، وقعت شركة