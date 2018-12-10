انت الان تتابع 6 آلاف مخالفة مرورية في شوارع الجيزة خلال 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٢٩ م

بمشاركة ضباط قسم الانتشار السريع، شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد مدير أمن الجيزة للمرور، حملات انضباطية تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بالعمل على تحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية وضمن خطة قطاع أمن الجيزة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية مكبرة بمراكز وأقسام القطاع المختلفة تيسيرا على المواطنين. وشارك ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء علاء متولي في شن حملات مرورية أسفرت خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحرير 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة.

وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحقيق نتائج عدة بمختلف القطاعات، أبرزها 1657 مخالفة انتظار خاطئ، و103 بدون رخصة قيادة، و81 بدون تسيير و673 مخالفة متنوعة. كما تم تحرير 2960 مخالفة نموذج 125، وشن 56 حملة بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي لانتظار المواقف العشوائية، و60 مخالفة