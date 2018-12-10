انت الان تتابع الأمم المتحدة: الهجرة أصبحت ضرورة.. ويجب إدارتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٢٩ م

أنطونيو جوتيريش

نفى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن يكون الاتفاق العالمي حول الهجرة، الذي توصلت إليه الدول الأعضاء بالمنظمة في يوليو الماضي، يتضمن فرض أية سياسات من جانب الأمم المتحدة على أية دولة بما يمس سيادتها، قائلا إن الاتفاق ليس ملزما من الناحية القانونية، وهو ليس معاهدة، وهو بمثابة إطار للتعاون الدولي، ومتأصل ضمن عملية تفاوض مشتركة بين الحكومات تتم بحسن نية وتؤكد بشكل خاص على مبدأ سيادة الدول، بما في ذلك الحق السيادي للدولة في تقرير سياستها الوطنية حيال الهجرة، وحقها في إدارة الهجرة ضمن نظامها القضائي بما يتسق مع القانون الدولي.

وأكد جوتيريش، في كلمته أمام مؤتمر الهجرة الآمنة بمدينة مراكش المغربية، اليوم الإثنين، أن حركة المهاجرين بين البلدان الإفريقية أكبر منها بين الجنوب والشمال، متابعا: "إن الهجرة بين دول الجنوب بإفريقيا اليوم لهي أكبر من الهجرة من الجنوب إلى الشمال، فعلى سبيل المثال، عدد المهاجرين الأفارقة في البلدان الإفريقية