انت الان تتابع نائبة تطلب «لجنة» لبحث استيراد نفايات بـ15 مليارجنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أمين طه ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠٨ م

نفايات

تقدمت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بطلب للدكتور على عبد العال، لعقد جلسه استطلاع للاستماع إلى وزير التجارة والصناعة بشأن سياسة الحكومة في صناعات إعادة التدوير، ومناقشة تداعيات عدم وجود منظومة لإدارة المخلفات الصلبة، وذلك استنادا إلى حكم المادتين (246- 247) من اللائحة الداخلية بمجلس النواب. وأوضحت فراج، أن مصر قامت باستيراد نفايات فى عام 2017 بما يعادل مبلغ 15 مليار جنيه، ومن الفترة من 1/1/2018 حتى 30/6/2018 بما يعادل مبلغ 7.5 مليار جنيه، من أجل تلبية احتياجات مصانع إعادة التدوير.

وأشارت إلى أن مصر تنتج أكثر من 75 مليون طن نفايات مما يستوجب إعداد استراتيجية لدعم الاستفادة من تلك الثروة المهدرة وإقامة الصناعات الخاصة بها. وأضافت عضو مجلس النواب، أنه جاء فى نص المادة الثانية من القرار بإلغاء البند 55 من قائمة النفايات الخطرة وهى الخردة اللدائنية وهي مخلفات البلاستيك والمطاط وهي