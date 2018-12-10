الأفضل والأسوأ في تاريخ ركلات الجزاء بدوري الأبطال

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - شهدت مباريات دوري أبطال أوروبا في العصر الحديث بداية من موسم 1992- 1993 احتساب ما لا يقل عن 600 ركلة جزاء، وسلط موقع اليويفا الضوء على أبرز إحصائياتها

تختتم مباريات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري، وضمن 12 ناديًا بالفعل تأهلهم إلى دور الـ16 فيما يتبقى معرفة هوية الأربعة أندية الأخرى في المباريات المقبلة، وعلى هامش تلك المباريات، سلط موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الضوء على تاريخ ضربات الجزاء مع دوري الأبطال في العصر الحديث بداية من موسم 1992- 1993، حيث شهدت البطولة الأعرق على صعيد القارة العجوز، احتساب ما لا يقل عن 600 ركلة جزاء.

- ضربات الجزاء في آخر 5 مواسم موسم 2018- 2019: 26 ركلة جزاء سجل 73% منها. موسم 2017- 2018: 34 ركلة جزاء سجل 82% منها. موسم 2016- 2017: 53 ركلة جزاء سجل 62% منها. موسم 2015- 2016: 43 ركلة جزاء سجل 58% منها. موسم 2014- 2015: 39 ركلة جزاء سجل 79% منها. - أكثر ركلات الجزاء في موسم واحد موسم 2000-2001:



موسم 2018- 2019: 26 ركلة جزاء سجل 73% منها. - ضربات الجزاء في آخر 5 مواسمموسم 2018- 2019: 26 ركلة جزاء سجل 73% منها. موسم 2017- 2018: 34 ركلة جزاء سجل 82% منها. موسم 2016- 2017: 53 ركلة جزاء سجل 62% منها. موسم 2015- 2016: 43 ركلة جزاء سجل 58% منها. موسم 2014- 2015: 39 ركلة جزاء سجل 79% منها. - أكثر ركلات الجزاء في موسم واحد

موسم 2000-2001: 34 ركلة جزاء. - أكثر ركلات الجزاء في موسم واحدموسم 2000-2001: 34 ركلة جزاء. موسم 1999- 2000: 33 ركلة جزاء. موسم 2016- 2017: 33 ركلة جزاء. - أكثر الركلات التي سجلت في مباراة واحدة

ركلتين: في 39 مباراة سابقة.- أكثر الركلات التي سجلت في يوم واحد

8 ركلات جزاء يوم 21 أكتوبر من عام 2014.- أكثر الركلات التي سجلت في جولة واحدة

10 ركلات جزاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لموسم 2010- 2011.- أكثر الأندية التي تحصلت على ركلات جزاء

: 42 ركلة جزاء.



بايرن ميونيخ: 39 ركلة جزاء.

مانشستر يونايتد: 28 ركلة جزاء.

أرسنال: 26 ركلة جزاء.

يوفنتوس: 24 ركلة جزاء.- أفضل نسبة في ترجمة ركلات الجزاء إلى أهداف (تحصلت على 10 ركلات على الأقل)

يوفنتوس: 92%.

ميلان: 89%.

ريال مدريد: 83%.

فالنسيا: 83%.



مانشستر سيتي: 81%.- أسوأ نسبة في ترجمة ركلات الجزاء إلى أهداف (تحصلت على 10 ركلات على الأقل)

روما: 62%.

باير ليفركوزن:62%.

أتلتيكو مدريد: 64%.

إشبيلية: 64%.

ليون: 70%.- أكثر الأندية تسجيلًا لركلات الجزاء على التوالي

ريال مدريد: 9 ركلات جزاء.

ميلان: 9 ركلات جزاء.

بيشكتاش: 7 ركلات جزاء.

فيردر بريمن: 7 ركلات جزاء.- أكثر الفرق استقبالًا لركلات الجزاء

ريال مدريد: 23 ركلة جزاء.

أرسنال: 23 ركلة جزاء.

بايرن ميونيخ: 22 ركلة جزاء.

أولمبياكوس: 18 ركلة جزاء.

باريس سان جيرمان: 18 ركلة جزاء.

شاختار: 18 ركلة جزاء.

برشلونة: 17 ركلة جزاء.- أكثر الفرق تصديًا لركلات الجزاء (تعرضت لـ10 ضربات جزاء على الأقل)

مانشستر سيتي: 50% (5/10).

أولمبياكوس: 44% (8/18).

سيلتك: 40% (4/10).

شاختار: 39% (7/18).- أسوأ الفرق في التصدي لركلات الجزاء (تعرضت لـ10 ضربات جزاء على الأقل)

دينمو كييف: 0% (1/11).

أيندهوفين 6% (1/16).

موناكو: 9% (1/11).

يوفنتوس : 13% (2/15).

بورتو: 13% (2/15).أكثر اللاعبين تسجيلًا لركلات الجزاء



ليونيل

رود فان نيستلروي: 10 أهداف (سدد 14 ركلة جزاء).

لويس فيجو: 10 أهداف (سدد 11 ركلة جزاء).

سيرجيو أجويرو: 8 أهداف (سدد 11 ركلة جزاء).

أليساندرو ديل بيرو: 7 أهداف (سدد 7 ركلات جزاء).

توماس مولر: 7 أهداف (سدد 10 ركلات جزاء).

روبرت ليفاندوفسكي: 7 أهداف (سدد 7 ركلات جزاء).أفضل اللاعبين ترجمة لضربات الجزاء إلى أهداف

روبرت ليفاندوفسكي: 100% (7/7).

أليساندرو ديل بيرو: 100% (7/7).

سيسك فابريجاس: 100% (5/5).

كاكا: 100% (5/5).أسوأ اللاعبين ترجمة لضربات الجزاء إلى أهداف

إيدين هازارد: 57% (4/7).

تييري هنري: 60% (3/5).

هالك: 60% (3/5).

أندري شيفشينكو: 67% (4/6).

أنطوان جريزمان: 67% (4/6). - أكثر الركلات التي سجلت في مباراة واحدةركلتين: في 39 مباراة سابقة.- أكثر الركلات التي سجلت في يوم واحد8 ركلات جزاء يوم 21 أكتوبر من عام 2014.- أكثر الركلات التي سجلت في جولة واحدة10 ركلات جزاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لموسم 2010- 2011.- أكثر الأندية التي تحصلت على ركلات جزاء برشلونة : 42 ركلة جزاء. ريال مدريد : 42 ركلة جزاء.بايرن ميونيخ: 39 ركلة جزاء.مانشستر يونايتد: 28 ركلة جزاء.أرسنال: 26 ركلة جزاء.يوفنتوس: 24 ركلة جزاء.- أفضل نسبة في ترجمة ركلات الجزاء إلى أهداف (تحصلت على 10 ركلات على الأقل)يوفنتوس: 92%.ميلان: 89%.ريال مدريد: 83%.فالنسيا: 83%. تشيلسي : 81%.مانشستر سيتي: 81%.- أسوأ نسبة في ترجمة ركلات الجزاء إلى أهداف (تحصلت على 10 ركلات على الأقل)روما: 62%.باير ليفركوزن:62%.أتلتيكو مدريد: 64%.إشبيلية: 64%.ليون: 70%.- أكثر الأندية تسجيلًا لركلات الجزاء على التواليريال مدريد: 9 ركلات جزاء.ميلان: 9 ركلات جزاء.بيشكتاش: 7 ركلات جزاء.فيردر بريمن: 7 ركلات جزاء.- أكثر الفرق استقبالًا لركلات الجزاءريال مدريد: 23 ركلة جزاء.أرسنال: 23 ركلة جزاء.بايرن ميونيخ: 22 ركلة جزاء.أولمبياكوس: 18 ركلة جزاء.باريس سان جيرمان: 18 ركلة جزاء.شاختار: 18 ركلة جزاء.برشلونة: 17 ركلة جزاء.- أكثر الفرق تصديًا لركلات الجزاء (تعرضت لـ10 ضربات جزاء على الأقل)مانشستر سيتي: 50% (5/10).أولمبياكوس: 44% (8/18).سيلتك: 40% (4/10).شاختار: 39% (7/18).- أسوأ الفرق في التصدي لركلات الجزاء (تعرضت لـ10 ضربات جزاء على الأقل)دينمو كييف: 0% (1/11).أيندهوفين 6% (1/16).موناكو: 9% (1/11).: 13% (2/15).بورتو: 13% (2/15).أكثر اللاعبين تسجيلًا لركلات الجزاء كريستيانو رونالدو : 15 هدفًا (سدد 18 ركلة جزاء).ليونيل ميسي : 11 هدفًا (سدد 14 ركلة جزاء).رود فان نيستلروي: 10 أهداف (سدد 14 ركلة جزاء).لويس فيجو: 10 أهداف (سدد 11 ركلة جزاء).سيرجيو أجويرو: 8 أهداف (سدد 11 ركلة جزاء).أليساندرو ديل بيرو: 7 أهداف (سدد 7 ركلات جزاء).توماس مولر: 7 أهداف (سدد 10 ركلات جزاء).روبرت ليفاندوفسكي: 7 أهداف (سدد 7 ركلات جزاء).أفضل اللاعبين ترجمة لضربات الجزاء إلى أهدافروبرت ليفاندوفسكي: 100% (7/7).أليساندرو ديل بيرو: 100% (7/7).سيسك فابريجاس: 100% (5/5).كاكا: 100% (5/5).أسوأ اللاعبين ترجمة لضربات الجزاء إلى أهدافإيدين هازارد: 57% (4/7).تييري هنري: 60% (3/5).هالك: 60% (3/5).أندري شيفشينكو: 67% (4/6).أنطوان جريزمان: 67% (4/6).

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