الان تتابع عاجل.. الاتفاق على تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين في مطاري صنعاء وسيئون والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات أعلن وفد الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، أنه تم الاتفاق بين الحكومة اليمنية الشرعية، وميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على أن تكون عملية تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين في مطاري صنعاء وسيئون.

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