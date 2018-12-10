إعادة تدوير أشجار من غابات جبال الألب الإيطالية من أجل "الكريسماس"

تمت إعادة تدوير أشجار من غابات جبال الألب الإيطالية، التي كانت دمرتها عواصف ضخمة في أواخر أكتوبر الماضي، وتحويلها إلى أشجار خاصة بأعياد الميلاد "الكريسماس"، من أجل جمع الأموال للمناطق الجبلية المنكوبة.

وتم، في مطلع الأسبوع، عرض مجموعة من أشجار التنوب من منطقة آسياجو، حيث سقطت آلاف الأشجار بفعل الرياح القوية، مقابل 15 يورو (17 دولارا)، في أسواق خاصة ببيع المواد الغذائية في ميلانو وروما وفيتشنزا.

وقال متحدث باسم لوبي "كولداريتي"، المعني بشئون الزراعة في إيطاليا، والذي كان وراء هذه المبادرة، في حديث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الإثنين، إن الاشجار "قد تم بيعها بالكامل"، وأنه قد يتم عرض المزيد من الأشجار للبيع في مطلع الأسبوع المقبل.

وفي بيان له، قدّر لوبي "كولداريتي" وجود أكثر من 8 ملايين طن من النباتات، أغلبها من أشجار التنوب والزان، التي اقتلعتها الظاهرة الجوية العنيفة، التي ضربت جبال الألب الإيطالية في 29 من أكتوبر الماضي.

يذكر أن هناك نحو 30 شخصا لقوا حتفهم في إيطاليا، خلال الفترة بين أواخر أكتوبر ومطلع نوفمبر، بسبب العواصف والأعاصير والفيضانات والانهيارات الطينية والرياح القوية.

