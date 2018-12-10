مشروع سحب الثقة من الرئيس الصومالي يثير جدلا واسعا (رصد خاص)

أثار مشروع سحب الثقة من الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت الناشطة هبه شوكري، في تغريدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "96 نائب في البرلمان الصومالي قدمو مشروع سحب الثقة من الرئيس محمد عبدالله فرماجو".

وأرجعت الأسباب إلى أن "مشروع سحب الثقه بسبب عدة اتهامات أولها انتهاك الدستور وقانون تسليم المجرمين، واتهام بتوقيع اتفاقيات سرية مع اثيبوبيا و ارتريا"،حد قول الناشطة.

و تسارع الناشطون في الجدل حول هذه الخطوة فقال أحدهم" الدستور الصومالي ينص على أنه لا يمكن سحب الثقة أو عزل الرئيس إلا بجلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان الصومالي (مجلس العموم و مجلس الشيوخ) و أعضاء البرلمان الذين قدموا هذا المشروع للبرلمان يعلمون ذلك و لكن القصد الحقيقي من هذا المشروع هو إجبار السلطة التنفيذية على الجلوس معهم".

وتابع "والرضوخ لمطالبهم السياسية. و هذه الظاهرة منتشرة في الديموقراطيات الجديدة، و حتى في بعض الديموقراطيات الناضجة mature democracies. مثل إيطاليا.

هذا المشروع سيسحب من مجلس البرلمان خلال أيام بحكم عدم توفر الأصوات اللازمة".

إلى ذلك، بث ناشطون صورا قالوا إنها لأحد المتظاهرين الرافضين لمشروع عزل الرئيس محمد فرماجو، واللذين خرجوا اليوم في مظاهرات منددة للمشروع المقدم من بعض البرلمانيين في مقديشو العاصمة".