المفوضية الأوروبية تُصدر بياناً عن علاقاتها بمصر

صدر اليوم الإثنين، تقرير الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر للفترة من يونيو 2017 إلى مايو 2018، والذي يسلط الضوء على التطورات الرئيسية في التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر مع التركيز بشكل خاص على تحقيق الأهداف المحددة في إطار أولويات الشراكة 2017-2020، والتي تم اعتمادها خلال مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في يوليو 2017.

ورأى البيان أن الاتحاد الأوروبي ومصر بينهما تعاون وثيق في عدد من المجالات، لا سيما في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، البحث العلمي، الطاقة، الهجرة، مكافحة الإرهاب والقضايا الإقليمية.

وقالت الممثلة العليا ونائبة الرئيس فيدريكا موجيريني: "مصر واستقرارها وتطورها هما عنصران أساسيان للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والمنطقة برمتها، ولهذا السبب وقعنا على أولويات الشراكة في العام الماضي وعززنا مشاركتنا القوية بالفعل مع نحن مصممين على مواصلة عملنا معا لمواجهة كل التحديات التي نواجهها من أجل مواطنينا ".

وأضاف يوهان هان، المفوض لسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع: "في العام الماضي، قمنا بتكثيف عملنا لدعم مصر في إصلاح اقتصادها والعمل على تحقيق نمو مستدام وشامل، وبالنسبة للاتحاد الأوروبي فإن تضمين جيل الشباب والنساء في هذه العملية كان مهما لانهم أكثر أعضاء المجتمع ضعفًا، وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم مصر في التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وسيواصل العمل معًا من أجل استقرار وازدهار المنطقة ".

وأضاف البيان أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي تجاه مصر من خلال الحوارات السياسية المنتظمة والزيارات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والجانب المصري واستمرار تنفيذ المساعدات المالية للاتحاد الأوروبي.

وتابع، كما واصلت مصر مشاركتها كلاعب إقليمي في القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية، لا سيما من منظور رئاستها للاتحاد الأفريقي في العام المقبل، مثل عملية السلام في الشرق الأوسط وسوريا وليبيا وأفريقيا والوضع في الخليج والتعاون الأورو-متوسطي.

وتشير استنتاجات التقرير إلى أن تنفيذ المجالات ذات الأولوية يسير على الطريق الصحيح، مع بقاء تحديات ملحوظة على وجه الخصوص في مجال سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمجتمع المدني، وسوف يكون مجلس الشراكة القادم بين الاتحاد الأوروبي ومصر الذي سيعقد في بروكسل في 20 ديسمبر فرصة لمواصلة مناقشة الشراكة الأوروبية المصرية للأشهر المقبلة.

وأورد البيان مزيد من التفاصيل حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وقال إن إجمالي التزامات المساعدة المالية للاتحاد الأوروبي لمصر تبلغ أكثر من 1.3 مليار يورو كمنح، ويستهدف هذا المبلغ بشكل رئيسي التنمية الاجتماعية وخلق الوظائف والبنية التحتية والطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي وإدارة النفايات والبيئة، لكنه يدعم أيضا تحسين الحكم وحقوق الإنسان والعدالة وإصلاح الإدارة العامة في مصر.

ويدعم الاتحاد الأوروبي، من خلال برنامج متعدد السنوات من أجل النمو الشامل وخلق فرص العمل، بيئة تمكين الأعمال وتشجيع الإصلاحات الاقتصادية لصالح المؤسسات، بما في ذلك سهولة الحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ﮐﻣﺎ ﯾﺷﺟﻊ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ اﻟﮐﺛﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﮐﺷﺑﮐﺔ أﻣﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣوﺟﮭﺔ ﺟﯾدًا، ومن خلال برنامج الاتحاد الأوروبي مشروع توظيف العمالة الطارئة (EEIP) الذي تم الانتهاء منه في يناير 2018، اكتسب أكثر من 50000 شاب، كثير منهم من النساء، مهارات جديدة وتمكنوا من الحصول على وظائف، وقد تلقى ما يقرب من 10000 منهم دعمًا محددًا للحصول على وظائف دائمة أو لبدء أعمالهم الخاصة.

وأضاف ساهم عدد من الزيارات والاجتماعات رفيعة المستوى في تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في الفترة 2017-2018 ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية المثيرة للقلق، وتشمل هذه الاجتماعات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك في سبتمبر 2017، فضلًا عن لقاءات موجيريني مع وزير الخارجية المصري شكري على هامش المحافل الدولية المختلفة ؛ زيارة المفوض لسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع، وزيارة يوهانس هان، في أكتوبر 2017، لإعادة تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لإدارة الهجرة بمصر داخل وخارج حدودها مع توقيع برنامج بقيمة 60 مليون يورو في إطار صندوق الاتحاد الأوروبي لحالات الطوارئ في أفريقيا، فضلًا عن زيارة مفوض العمل المناخي والطاقة ميغيل أرياس كانيت في أبريل 2018، حيث وقع مذكرة تفاهم جديدة حول التعاون في مجال الطاقة ؛ وإطلاق مفوض الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة، ديميتريس أفراموبولوس، في ديسمبر عام 2018 من حوار الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بهدف تحسين التعاون الثنائي والمناقشات حول موضوع الهجرة الشامل.

