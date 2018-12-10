صحيفة: وجود "التعاون" حتمي لحماية الأمن العربي من طموحات إيران النووية

ذكرت صحيفة إماراتية، أن " التعاون" كان في البدء، يوم وضع القادة أساسه المتين في أبوظبي / 25 مايو 1981 / ، خطوة ضرورية للوقوف في وجه مخاطر إيران الخمينية التي كانت تهدد أمن واستقرار دول المجلس.. الآن صار وجود "التعاون" حتميا لحماية الأمن الإقليمي العربي من طموحات إيران النووية، وتدخلاتها العدائية التي أصبحت تهدد المنطقة برمتها، وليس فقط دول الخليج.

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" لقد صمد مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعزيمة قادته في وجه تحديات عاتية عصفت بالمنطقة طوال نحو أربعة عقود، واستطاع أن يرسخ قواعده أمام مخاطر جديدة تشمل دولا وجماعات مارقة وتيارات متطرفة وتنظيمات إرهابية، تغذيها للأسف قوى كثيرة في المنطقة وخارجها.

وأشارت إلى أنه بفضل هذا الصمود، تحققت إنجازات خليجية كثيرة وكبيرة، يلمسها المواطن الخليجي في قطاعات شتى، على الرغم من كل الصعوبات. ويمكن لدول المجلس أن تبني على ما تم إنجازه، لمواصلة مسيرة "التعاون" نحو الأمام، لتحويل طموحات الآباء المؤسسين إلى واقع.

ومضت إن العالم يمر الآن بمرحلة تحاول فيها الكيانات الكبرى التماسك في وجه التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية الجديدة " الاتحاد الأوروبي مثالا"؛ لأن التهديدات صارت أكثر حدة وخطورة. والعالم العربي وشعوبه التي تتطلع إلى مستقبل أفضل، في أمس الحاجة إلى كتلة صلبة، تضمن للمنطقة كلها أمنها واستقرارها..

واختتمت ليس أفضل من دول الخليج العربية الرئيسة، باعتدالها وتسامحها للقيام بهذه المهمة فهي بما تمتلكه من إمكانات اقتصادية هائلة وموارد طبيعية وبشرية استثنائية وقوى ناعمة جبارة وحركة ثقافية نشطة وتطور تقني وعلمي كبير، صارت تمثل القلب النابض للعالم العربي