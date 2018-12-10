توقيف الإعلامي "محمد الوكيل" على خلفية نشر صورة مسيئة

قرر مدعي عام عمان توقيف ناشر موقع الوكيل الاخباري الاعلامي محمد الوكيل اسبوعاً في سجن الجويدة.

وجاء قرار توقيف الوكيل اثر شكوى حول نشر صورة على صفحة موقع الوكيل الاخباري على"الفيسبوك"

وقرر المدعي العام توقيف المحررة التي قامت بنشر الصورة .

وكان الوكيل قد قدم اعتذارا عن الصورة المنشورة، مشيرا الى ان إحدى المتدربات وقعت في الخطأ غير المقصود.

تجدر الإشارة إلى أن مدعي عام عمان، قرر اليوم الاثنين، توقيف ناشر موقع الوكيل الاخباري، على خلفية شكوى حول نشر صورة على صفحة الموقع في "فيسبوك"، التي تم تصنيفها كصورة مسيئة للمسيح.