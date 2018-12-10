اجتماع مشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب في الإسكندرية بمصر

تقوم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالترتيب والتنسيق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لعقد اجتماع مشترك لوزراء السياحة ووزراء الثقافة في الدول العربية، في مكتبة الإسكندرية يوم غد الثلاثاء.

وقال بيان صحفي للجامعة العربية، "يأتي الاجتماع المشترك في ضوء ترحيب المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته (20) عام 2017 بمبادرة الأمير/ سلطان بن سلمان آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية، وهي مبادرة خاصة بإيجاد آلية تعاون بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية".

وتابع البيان: "أشاد مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي بتلك المبادرة، وتم اعتماد مشروع الرؤية لتفعيل العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية".

وأوضح البيان أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي عند استعراضه لمشروع الرؤية المقترحة في دورته (102) رحب أيضا من حيث المبدأ بمشروع الرؤية واقتراح تضمينها كرؤية استراتيجية لتعزيز وتفعيل العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية"، وذلك ضمن جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة (بيروت: يناير2019) للنظر في إقرارها والعمل بمضمونها.

وتأتي تلك المبادرة انطلاقا من الهوية الإسلامية والعربية كونها نقطة التقاء مشتركة بين جميع الدول العربية، والعمل على تعزيزها لدى الشباب وربطهم بتاريخ وطنهم وتعرفهم على الملامح التاريخية والتراثية التي تتميز بها الدول العربية، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه تلك الأجيال الناشئة وتهدد هويتها وثقافتها الأصيلة، ورغبة من حكومات الدول العربية في إحياء تراثها، وتوظيفه بما يخدم التأكيد على جهودها لتعزيز الهوية الثقافية العربية، وتعريف دول العالم بها.