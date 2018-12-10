"قرقاش": رسائل نعي مجلس التعاون تكشف الإحباط الإيراني

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن مجلس التعاون الخليجي باق وناجح ولن تفوضه الأزمة القطرية، مشيرًا إلى أن رسائل النعي التي يوجهها الإعلام الإيراني للمجلس تكشع عن إحباطاتهم.

وكتب "قرقاش" في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "من غير المستغرب أن يخرج علينا الإعلام الإيراني والعربي التابع له هذا الصباح وينعي مجلس التعاون للمرة الألف".

وأضاف: "من وجهة نظر أبناء الخليج أن المؤسسة باقية وناجحة ولن تفوضها هذه الأزمة أو تلك.. رسائل النعي تمنيات تعبر عن إحباطاتهم".

واستضافت المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض، أمس الأحد، أعمال اجتماع قمة كجلس التعاون الخليجي في دورته الـ39، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ين عبد العزيز.

واستقبل العاهل السعودي، بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، قادة الدول الخليجية المشاركة، ومن بينهم، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دول الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، ونائب رئيس الوزراء العماني فهد بن مجمد آل سعيد، نيابة عن السلطان قابوس بن سعيد، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وتلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، دعوة من العاهل السعودي لحضور القمة الخليجية، إلا أنه تغيب عن حضور أعمال القمة، وأرسل بالنيابة عنه وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي.