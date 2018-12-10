الرئيس الفنزويلي يحذر من خطط إنقلابية أمريكية

حذر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من محاولات الحكومة الأمريكية لدعم الحركات الإنقلابية فى البلاد.

وندد الزعيم الفنزويلي خلال تصريحات تلفزيونية "بمحاولات البيت الأبيض لعرقلة الحياة الديمقراطية في فنزويلا والانقلاب على النظام الدستوري الديمقراطي الحر القائم في بلادنا".

وقال مادورو إنه في الأيام المقبلة سوف تعطي المزيد من التفاصيل حول هذه الخطة التآمرية التي تسعي اليها واشنطن.

في هذه الأثناء، أكد النائب الأول لرئيس الحزب الفنزويلي الاشتراكي الفنزويلي الحاكم، ديوسدادو كابيلو، الشكوى التي قدمها مادورو، مشيرا إلى وجود أدلة عامة معروفة بشأن تورط واشنطن فى محاولات إنقلابية داخل البلد الكاريبي.

