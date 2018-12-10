شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تطالب الحكومة بتعظيم الاستفادة المالية من تقنين الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بمخالفة توجهات الدولة بالكامل لتعظيم الموارد المالية فى ملف تقنين الأراضى.

وأوضح السجينى، فى بيان عاجل ألقاه خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، أن إجمالى أعداد ما تم حصره للتعديات، من واقع بيانات الحكومة، 592 ألف متعدٍ، وأن إجمالى طلبات التقنين بلغت 281 ألف طلب، أى بنسبة 48% من التعديات، كما أن نسبة المعاينات بلغت 11% فقط، وأن إجمالى حالات التسعير التى تم الانتهاء منها لا تتعدى 92 عقد.

وأشار السجينى إلى أنه قرر بصفته رئيسا للجنة الإدارة المحلية تأجيل مناقشة 4 تشريعات أُحيلت للجنة من الجلسة العامة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، إلى أن تأتى الحكومة ببيانات دقيقة.

من ناحيته شدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على ضرورة التزام الحكومة بتلبية رغبة اللجنة فى إرسال البيانات فى أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، والتى بدأها بمناقشة عدد من البيانات العاجلة المقدمة من النواب.