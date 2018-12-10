شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات عاجلة تدق جرس الإنذار أسفل قبة البرلمان للتحذير من قدوم الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عدد من النواب فى بيانات عاجلة اليوم، الاثنين، خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور على عد العال، جرس إنذار للأجهزة المحلية من قدوم فصل الشتاء بدون استعداد وطالبوا وزير الإسكان بتدبير الاعتمادات المالية لمشروعات الصرف الصحى بمركز ايتاى البارود وأشاروا إلى عدم سماح وزير التموين لعدد من المخابز بالعمل رغم أنها مرخصة ومطورة

وحذر النائب الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان ووكيل لجنة القيم من عدم استعداد الأجهزة المحلية لفصل الشتاء، وقال فى بيان له أمام الجلسة العامة كل عام فى نفس التوقيت نخاطب وزير التنمية المحلية والمحافظين لتنبيهم بالاستعداد لاستقبال فصل الشتاء وهطول الأمطار.

وأضاف باسم البرلمان نوجه جرس إنذار من تحت القبة فليس من المقبول أن مصر الدولة القوية تغرق كل سنة فى "شبر ميه"، لافتا إلى أن هذا ما حث الأسبوع الماضى فى بعض القرى والمدن

ووجه حسب الله الشكر للدكتور محمد شاكر على استجابته السريعة لتصحيح الأخطاء فى فواتير استهلاك الكهرباء لمواطنى شبرا الخيمة، مشيدا بحرص الأهالى على اكتشاف هذه الأخطاء والحصول على حقوقهم المشروعة.

فيما أشار النائب الدكتور عمر وحمروش، فى بيان عاجل له إلى توقف أعمال الصرف الصحى بقرى مركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة، لافتا إلى أن هناك مشروعات للصرف الصحى بايتاى البارود مفتوحة من عشر سنوات وفؤجئنا بتوقف العمل بها منذ سنة دون أن نعرف السبب.

وطالب النائب رئيس الوزراء ووزير السكان بسرعة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من هذه المشروعات لرفع المعاناة عن المواطنين

ولفت النائب صلاح الحصاوى فى بيانه العاجل إلى أن وزيرى الرى أوقف العمل بتطوير كورنيش الغربية رغم أنه سبق وأعلن فى الجرائد الرسمية بعمل مراسى ومنتزهات على ضفاف النيل فى 26 محافظة.



















































































































