شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يلتمس العذر لتغيب وزير التنمية المحلية عن جلسة مناقشة قانون المحال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الوزراء من تكرار مسألة عدم حضور جلسات المجلس، مؤكدا استثناء وزير التنمية المحلية من هذه القاعدة خلال مناقشة مشروع قانون المحال التجارية اليوم، نظرا لتواجده خارج القاهرة.

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن اللواء محمود شعرواى، وزير التنمية المحلية، فى طريقه للعودة من شرم الشيخ حاليا، وأنه يتواجد فى الجلسة اللواء على عبد المولى ـ مستشار وزير التنمية المحلية، وكذلك يتواجد نائب وزير الإسكان، ورئيس الإدارة المركزية بوزارة المالية، والمستشار أحمد حسين من قطاع التشريع بوزارة العدل.

وعقب الدكتور على عبد العال: "اتفقنا على حضور مساعدى الوزير إلى جانب الوزير المختص، إلا إذا كانت هناك مهمة خاصة تحول وحضور الوزير المختص، وبناء عليه، نظرا لأن وزير التنمية المحلية موجود خارج القاهرة، إذن استثناء من القاعدة المعمول بها يقبل المجلس تواجد ممثلى الحكومة الذين ذكرهم وزير شئون مجلس النواب".