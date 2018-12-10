شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بالبحيرة يتقدمون ببيانات عاجلة بشأن مشاكل الكهرباء والمياة بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة هبة هجرس ببيان عاجل موجه إلى وزير الكهرباء، لافتة إلى أن سكان الحى السابع بمدينة العبور فوجئوا يوم الثلاثاء الماضى فى تمام الساعة 2 صباحا، بتلف كل الأجهزة الكهربائية فى منازلهم وتصاعد الأدخنة منها لأن أحد المحولات الكهربائية حدث به ماس للمرة الثالثة، محذرة من إهمال هذا الأمر.

كما تقدم النائب أحمد العرجاوى (حزب النور) ببيان عاجل بشأن سكان العشوائيات بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

فيما تقدم النائب حسين خاطر ببيان عاجل موجه لوزيرى الكهرباء والتنمية المحلية، بشأن أسلاك الكهرباء العارية فى القرى، لافتا إلى أن ذلك يفتقد أدنى معايير الأمان خاصة مع بدء موسم الشتاء ما يعرض المواطنين للخطر الشديد.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، والتى بدأها بمناقشة عدد من البيانات العاجلة المقدمة من النواب.