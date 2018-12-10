شكرا لقرائتكم خبر عن النائب فايز أبو خضرة يطالب الحكومة بالتراجع عن إزالة الملاعب بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب فايز أبو خضرة، عن حزب الوفد بمحافظة الشرقية، الحكومة بالعدول عن الاتجاه إلى رفع الملاعب المنجلة بالأراضى الزراعية فى المحافظة، لاسيما أنها المتنفس الوحيد للشباب المقيمين بالقرى المختلفة.

وقال أبو خضرة، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين: " فؤجئنا بحملة لرفع هذه الملاعب وتكسير أعمدة الإنارة وسط استياء من الشباب"، مشيرًا إلى أنه كان من الممكن تضمين هذه الأراضى ضمن قانون التصالح فى مخالفات البناء لاسيما فى ظل توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالشباب.

من جانبه أشار النائب هشام عمارة، عضو مجلس النواب، إلى الحادثة التى شهدها مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة بانقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة المحمودية بسبب تدهور حالة الطريق، لافتًا إلى أن محافظ البحيرة انتقل على الفور لاتخاذ اللازم لكن الإشكالية لازالت قائمة حيث أن الطريق يعانى من وضع سيء والاعتمادات المُخصصة للطرق لمحافظة البحيرة ضعيفة.