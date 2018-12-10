شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" توصى بتقنين وضع اليد لمنطقة المثلث بمحافظة بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم، برئاسة النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، تقنين وضع منطقة المثلث بمحافظة بورسعيد وفقا للقواعد التى تنظما الدولة. وشددت اللجنة على وقف الطريق الواقى ببحيرة المنزلة لحين انتهاء اللجنة المشكلة لحصر منطقة المثلث من عملها، على الأ يضار أحد من المواطنين، ومراعاة الكتلة السكنية الموجودة سواء المدارس او عمليات التطوير التى تتم على أرض الواقع.

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