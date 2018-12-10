شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات بـ"صحة البرلمان" لتدهور الخدمة الصحية بمستشفيات الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد النائب حسني حافظ، عضو مجلس النواب، الإهمال فى مستشفيات الإسكندرية، ووجود قصور شديد والإهمال داخل المستشفيات.

وقال "حافظ"، خلال اجتماع لجنة الصحة اليوم الاثنين: "إننا لسنا فى حلبة منافسة بيننا وبين المسئولين، وإنما نستهدف الصالح العام ورجل الشارع يوجد لديه حلول كثيرة للصحة، والمبالغ المالية المخصصة للمستشفيات غير كافية، ولا تسد العجز والقصور الشديد فى تطوير المستشفيات فى الإسكندرية".

وأضاف "حافظ"، أن مستشفى دار إسماعيل التابعة لوزارة الصحة من المستشفيات الهامة لخدمة أهالى الإسكندرية فى أمراض النساء والولادة، ولكنها تعرضت خلال السنوات السابقة لعدم صيانة المبانى، وبالتالى حدثت تصدعات مختلفة بالمبنى، مما أدى إلى نقل جميع المرضى إلى مستشفى آخر للعلاج، علما بأنها تحتوى على 110 سرير و16 حضانة أطفال، مطالبا بسرعة وتطوير وتجهيز دار إسماعيل للولادة وإدخالها ضمن الخطة العاجلة للعام الحالى حتى تعود المستشفى لتقديم الخدمة الصحية اللازمة لجميع أهالى الإسكندرية.

كما ناشد نائب الوفد المسئولين بإدراج مستشفى دار إسماعيل ضمن خطة الدولة وسرعة تطويرها وذلك لسد العجز الذى يعانيه المرضى البسطاء.