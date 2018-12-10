شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان تعرض فيديو عن انتهاكات الحوثيين باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أذاع منظمو المؤتمر الصحفى الذى تنظمه المنظمة العربية لحقوق الانسان، فيلما تسجيليا تحت عنوان 100 حكاية إنسانية من اليمن ترصد الآثار السلبية للمواطنين والانتهاكات التى يتعرض لها الشعب اليمنى. وفى نفس السياق وزع منظمى المؤتمر كتاب تحت عنوان الندوة العربية حول الآثار الإنسانية للنزاع المسلح فى اليمن، يتضمن رصد 100 حالة والانتهاكات مكتوبة باللغة العربية والإنجليزية. ويشارك فى المؤتمر عدد من ممثلى مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان فى اليمن.



ويأتي هذا المؤتمر في إطار الاحتفالات بمرور 70 عاماً علي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

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