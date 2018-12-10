شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى البرلمان" ترفع مذكرة لرئيس المجلس بسبب غياب وزير القوى العاملة عن اجتماعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب جبالي المراغي، غضبا كبيرا بين أعضاء اللجنة، وذلك بعد تغيب وزير القوي العاملة عن حضور الاجتماع الذي كان مخصص لمناقشة طلب إحاطة بشأن أوضاع عمال شركة بسكو مصر وتعنت إدارة الشركة في عدم صرف مستحقات العاملين، وكذلك التعسف في فصل بعض العاملين.

وطالب النائب محمد وهب الله، عضو اللجنة، بوقف أى اجتماعات مستقبلة للجنة في حالة استمرار غياب الوزراء عن حضورها، وعدم مناقشة أي موضوع طالما أن الوزير المختص غير موجود، قائلا: "لن تنعقد الجلسة بدون وزير".

فيما قال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة، إن اللجنة ستتقدم بمذكرة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، للشكوي من الغياب المتكرر للوزراء علي مدار الاجتماعات الماضية.

وفى إطار طلب الإحاطة، أوضح "المراغي"، أن اللجنة ستجرى زيارة ميدانية لشركة بسكو مصر، بفرعيها بالإسكندرية والأميرية، للوقوف علي مدي المشاكل التي يتعرض لها العمال.