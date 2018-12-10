"الأسد": دولة خليجية وقفت معنا السنوات الماضية

اشاد الرئيس السوري بشار الأسد بإحدى الدول الخليجية، مؤكدًا أنها فهمت أبعاد الحرب على سوريا.

وخلال حواره مع صحيفة "omandaily" العمانية، أكد الأسد أن سلطنة عمان لم تقطع علاقاتها ببلاده طيلة الأحداث، لأن لديها فهما أعمق لما يحدث في سوريا، ولأبعاد الحرب الدولية ضدها.

وقال الأسد إن مسقط كما فعلت مع إيران بداية الثمانينيات، ومع العراق مطلع الألفية الجديدة، لم تقطع أيضا علاقاتها مع سوريا خلال أحداث السنوات السبع الماضية، رغم القطيعة العربية والإقليمية والدولية، لأن لدى السلطنة فهما أعمق لما يحدث في سوريا وأبعاد الحرب الدولية التي شنت...