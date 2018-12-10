وزيرة الجيوش الفرنسية تزور أفريقيا الوسطى تأكيدا لدعم فرنسا

تقوم وزيرة ​الجيوش الفرنسية​ فلورانس بارلي، الاثنين والثلاثاء بزيارة دولة بانغي، حيث يتزايد الحضور الروسي، وتسلمها تجهيزات عسكرية. وأوضح مكتب الوزيرة ان "هدف الزيارة هو اعادة تأكيد دعم ​فرنسا​ ل​أفريقيا الوسطى​، الشريك منذ فترة بعيدة".

وستلتقي بارلي الرئيس فوسان-أرشانج تواديرا، ونظيرتها ماري-نويل كويارا، ومبعوث ​الأمم المتحدة​ الى جمهورية ​إفريقيا​ الوسطى، بارفيه اونانغا-انيانغا.