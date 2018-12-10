وزيرة الجيوش الفرنسية تزور أفريقيا الوسطى تأكيدا لدعم فرنسا

تقوم وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، الاثنين والثلاثاء بزيارة دولة بانغي، حيث يتزايد الحضور الروسي، وتسلمها تجهيزات عسكرية. وأوضح مكتب الوزيرة ان "هدف الزيارة هو اعادة تأكيد دعم فرنسا لأفريقيا الوسطى، الشريك منذ فترة بعيدة".
وستلتقي بارلي الرئيس فوسان-أرشانج تواديرا، ونظيرتها ماري-نويل كويارا، ومبعوث الأمم المتحدة الى جمهورية إفريقيا الوسطى، بارفيه اونانغا-انيانغا.
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