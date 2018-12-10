نقابة محرّري الصحافة نعت نجيب البعيني

نعت نقابة محرّري ​الصحافة​ اللبنانيّة الصحافي الأستاذ نجيب البعيني الذي وافته المنيّة ،اليوم، بعد أكثر من خمسين سنة من العطاء في الأدب والفكر والثقافة والصحافة.

الفقيد نجيب البعيني، ابن مزرعة الشوف الذي عمل في "النهار" و"السفير" و"​الديار​" و"​اللواء​" و"الأنوار" و"الشراع"، غادرنا تاركًا 28 كتابًا ومئات المقالات والدراسات الفكريّة والثقافيّة والتحليليّة.