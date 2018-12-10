مصلحة الليطاني: لتركيب محطة تكرير مياه مبتذلة للأبنية في كافة المناطق

وجه مدير عام المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ كتابا الى وزير الاشغال العامة والنقل طلب بموجبه تطبيق مذكرة مديرية ​التنظيم المدني​ ذات الرقم 5/2 تاريخ 2/8/2010، لجهة ضرورة تركيب محطة تكرير ​مياه مبتذلة​ للأبنية في كافة المناطق، وعدم الاكتفاء بالتطبيق الشكلي لتلك المذكرة وفرض تركيب تلك المحطات، وبالتالي عدم إعطاء أي رخصة إسكان الا بعد التأكد من حسن الالتزام بمضمون هذه المذكرة. والتأكيد على تطبيق مضمون المذكرة لجهة وجوب فرض محطة تكرير للمياه المبتذلة في كافة المؤسسات الصناعية، وجوب فرض محطة تكرير في الإفرازات التي تتجاوز مساحتها 25000 م2.

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