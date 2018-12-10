اللواء إبراهيم التقى سفيرة الدنمارك وعرض معها الأوضاع العامة

بحث المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ مع سفيرة ​الدنمارك​ في ​لبنان​ ميرت جول الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. كما التقى اللواء ابراهيم ​السفيرة السويسرية​ في لبنان مونيكا شموتز كيرغوز وعرض معها التطورات السياسية وسبل تعزيز التعاون بين السفارة و​الأمن العام​.

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