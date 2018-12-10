أطلاق مؤتمر القمة الدولية الخامسة للنفط والغاز في لبنان

برعاية ​وزارة الطاقة والمياه​ ​سيزار ابي خليل​، أطلق مؤتمر القمة الدولية الخامسة للنفط والغاز في ​لبنان​ في الدورة الخامسة لهذه القمة التي ستعقد من 2 إلى 4 نيسان 2019 في فندق هيلتون ​بيروت​ حبتور جراند، وسوف تعقد قمة LIOG-2019 خلال سنة مهمة بالنسبة لقطاع ​النفط​ والغاز في لبنان حيث سيشهد عام 2019 عدد من التطورات في القطاع أهمها: بداية أعمال الحفر الاستكشافية في إثنين من البلوكات البحرية، وإطلاق جولة التراخيص الثانية للتنقيب عن البترول في المياه الإقليمية، وإدخال ​الغاز الطبيعي​ المسال (LNG) لأول مرة إلى السوق اللبنانية من خلال المحطات العائمة المعروفة بـ FSRU لتخزين وإعادة تحويل الغاز.

ومن المعروف أن جميع هذه الانشطة تتطلب استثمارات كبيرة وتوفر فرصاً هائلة لشركات ​النفط والغاز​ والمستثمرين من لبنان و جميع أنحاء العالم. وفي رسالتها الموجهة إلى المنظمين لتأكيد رعايتها للحدث أعربت وزارة الطاقة والمياه عن تقديرها لجهود الهيئات المنظمة لمؤتمر قمة LIOG-2019، "الذي يساهم في تعزيز الاستثمارات في ​قطاع البترول​". ومن ناحيتهم توقع المنظمون أن تحقق قمة LIOG-2019 في دورتها الخامسة تقدماً كبيراً وتأخذ خطوات جديدة وذلك من خلال برنامج جديد للجلسات يتيح إجراء مناقشات تفاعلية أكثر عمقًا بالإضافة إلى المزيد من الفرص للتواصل وعقد إجتماعات الأعمال.

يتمحورالحدث حول شعار، "مجموعة كاملة من الرؤى والفرص" ويشمل مؤتمراً استراتيجياً لمدة يومين، إضافة إلى يوم كامل حول تقنيات صناعة النفط . وبذلك تغطي القمة سلسلة القيمة (VALUE CHAIN) الكاملة لقطاع البترول في لبنان.