بو عاصي سلم مساعدة للصليب الاحمر في فالوغا: يكرس عمله لانقاذ حياة الناس

أكد وزير الشؤون الاجتماعية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​بيار بو عاصي​ خلال تسليم مساعدة عبارة عن معدات تدفئة بقيمة 23 الف ​دولار​ لمركز الصليب الاحمر في فالوغا "تضحية الصليب الاحمر ال​لبنان​ي، لا سيما في زمن الحروب والقصف والخطر والخوف، حيث فقد 15 شهيدا من شبابه هم شهداء لبنان والانسانية"، لافتاً الى ان "الصليب الاحمر لا يسأل عن دين المريض او لونه او عرقه او انتمائه الحزبي، بل ينظر فقط لقيمته الانسانية ويكرس عمله لانقاذ حياته وصون كرامته".

وشدد "على ان الصليب الاحمر في فالوغا ليس مجرد مركز و​سيارة​ اسعاف، بل هو منظومة قيم ومكان يجمع ​الشباب​ والصبايا المتطوعين"، مركزا على اهميته في "مساعدة سكان المنطقة ونقلهم الى ​المستشفيات​، ومقربا بذلك المسافات للمساهمة في تجذير اولاد المنطقة في ارضهم".

وأشار الى أن "كل انسان ضعيف بحاجة الى دعم، هو جسر عبور بين الانانية والانسانية، فالمجتمع الحي والشعب المتعاضد يسعيان لايجاد الموارد من اي مكان، ولا يوفران وسيلة للنهوض. وهنا الدور التكاملي بيننا جميعا خدمة لمجتمعنا وانساننا".

الجدير بالذكر أن المساعدة هي جزء من مساهمة بقيمة 45 الف دولار خصص الجزء الثاني من المبلغ لتنفيذ مشروع مع الجمعية اللبنانية للصم والبكم ​بعبدا​، وذلك خلال لقاء نظمه نادي الروتاري في ​حمانا​، في حضور رئيس الفرع سمير شقير ممثلا رئيس ​الصليب الاحمر اللبناني​ الدكتور انطوان الزغبي، رئيس بلدية حمانا بشير فرحات، رئيس رابطة مخاتير المتن الاعلى فرج رزق الله، مساعد المحافظ للمنطقة الروتارية 2452 جوزف قزح، رئيسة نادي روتاري حمانا المتن الاعلى دوريس.